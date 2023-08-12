Александр Котов: Все поставленные перед ВВС России задачи будут успешно выполнены

13:30, 12 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил военнослужащих с профессиональным праздником – Днём ВВС России. Об этом сообщается на сайте областного Собрания.

«Сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником все, кто имеет отношение к службе в Военно-воздушных войсках России. Военных лётчиков отличают особые черты характера, без которых невозможно состояться в этой профессии: целеустремлённость, решительность, высокий интеллект, самодисциплина, готовность к осознанному риску. А ещё это люди, для которых преданность Родине всегда выше личных интересов, а порой и самой жизни», — сказал Александр Котов.

Он отметил, что боевые традиции отечественной военной авиации и профессиональное мастерство лётчиков, которые сегодня защищают воздушные рубежи государства, не оставляют сомнений – даже в самых сложных условиях все поставленные перед ВВС России задачи будут успешно выполнены.

«От всей души благодарю вас за храбрость, патриотизм и верность воинскому долгу!» — заключил председатель Собрания.