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ФК «Псков» 2008 года рождения начал второй круг ЮФЛ с победы

ФК «Псков» (спортсмены 2008 года рождения) выиграл со счётом 3:0 у одного из лидеров турнира, СШ № 5 Калининграда, в рамках юношеской футбольной лиги. Матч проходил в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Степанов.

Фото: Андрей Лупанов

Уже на 25-й минуте псковичи смогли решить исход встречи. Сначала пскович Игорь Орлов реализовал пенальти. Затем через четыре минуты Андрей Моиссев ассистировал Роману Морозову, который удвоил преимущество «Пскова». А на 25-й минуте гол с передачи Льва Фискеса забил псковский футболист Михаил Тищенко.

«Мы были предпочтительнее, удачливее и агрессивнее, поэтому за 25 минут забили три гола. Можно сказать, за 20 минут смяли соперника. А потом игра успокоилась. Второй тайм был не очень качественный, но довели матч до логического итога», – отметил тренер команды.

Также Сергей Степанов рассказал о тренировочном цикле во время месячного перерыва. «В перерыве мы недельку отдохнули и три недели готовились. У нас были недельные тренировочные циклы, которые мы старались заканчивать двухсторонней игрой. Также у нас прошла одна товарищеская игра», – сказал он.

Следующий матч псковичи проведут против лидера лиги калининградской «Балтики» 14 августа. «Наши лидеры немного подустали, поэтому произошли плановые замены на позициях. Завтра восстановительная тренировка и затем уже сама игра», – подытожил тренер ФК «Псков».

 По прошествии 11 матчей «Балтика» имеет 27 очков, а «Псков» идёт следом с 26 очками в активе.

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