Пушкиногорцы провели матч с юными футболистами из Макеевки

19:28, 12 августа 2023, ПАИ

Товарищеский матч среди детей до 11 лет между пушкиногорской командой «Святогорец» и «Фаворитом» из Макеевки прошёл в Пушкинских Горах на площадке средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушина. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Пушкинский край».

Тренер команды «Фаворит» Владимир Иванов рассказал, что ребята соскучились по настоящей игре, ведь в последние годы проводить полноценные тренировки дома не представляется возможным. «У нас дистанционное обучение. Ребята стараются выполнять задания по физической нагрузке. Но любой команде нужна коллективная практика. Им нужно сдружиться, сработаться. Да и мне, как тренеру, необходимо видеть их в деле», – сказал он.

Перед игрой с приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян: «Сегодня здесь вы проведёте совместную игру, которая, как мы надеемся, станет залогом прочной спортивной дружбы между вами, а встречи станут ежегодной традицией».

Матч прошёл в формате двух таймов по 20 минут. Победу со счётом 7:3 одержали футболисты из Макеевки. По итогам встречи командам вручили кубки и медали.