Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умерла дочь Сергея Королёва

Наталья Королёва – дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королёва – умерла в возрасте 88 лет. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на координатора программ Федерации космонавтики России Ирину Исаеву.

Информацию подтвердили сыновья Королёвой.

По данным историка космонавтики Александра Железнякова, прощание с Королёвой состоится 15 августа.

Наталья Королёва была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и педагог. Она работала в Московской городской клинической больнице имени С. П. Боткина, затем – в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982 году стала профессором в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. Королёва также была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Наталья Королёва являлась ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также премии им. Н. И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своём отце.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 августа 2023

Лидер группы «Пилот» рассказал, как прошло выступление на фестивале в Пскове

12 августа 2023

Вера Кондратьева поздравила жителей деревни Гавры Пыталовского района с открытием новой площадки ГТО

12 августа 2023

Гверздонь, Горушка и Глоты Псковского района отпраздновали дни деревень

12 августа 2023

Первое венчание состоялось во Владимирском храме в Себежском районе

12 августа 2023

Пропавший в Порхове пенсионер найден живым

12 августа 2023

День физкультурника отметили в деревне Поречье Великолукского района

12 августа 2023

169-й день рождения отмечает село Новоселье Струго-Красненского района

12 августа 2023

ФОТОФАКТ. Тысячи псковичей собрались на фестивале «Русское лето. ZaРоссию»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...