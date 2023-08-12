Умерла дочь Сергея Королёва

23:27, 12 августа 2023, ПАИ

Наталья Королёва – дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королёва – умерла в возрасте 88 лет. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на координатора программ Федерации космонавтики России Ирину Исаеву.

Информацию подтвердили сыновья Королёвой.

По данным историка космонавтики Александра Железнякова, прощание с Королёвой состоится 15 августа.

Наталья Королёва была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и педагог. Она работала в Московской городской клинической больнице имени С. П. Боткина, затем – в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982 году стала профессором в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. Королёва также была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Наталья Королёва являлась ветераном труда, лауреатом Государственной премии СССР, а также премии им. Н. И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своём отце.