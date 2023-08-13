Перечень жизненно необходимых лекарств расширяется в России

01:04, 13 августа 2023, ПАИ

Распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступает в силу, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ в июне. В список войдут, в частности, средства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Также новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – включена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Кроме того, для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эту лекарственную форму разработали в России и зарегистрировали в конце 2022 года.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются властями страны. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.