Перечень жизненно необходимых лекарств расширяется в России
Распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступает в силу, пишет РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ в июне. В список войдут, в частности, средства для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.
В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.
Также новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – включена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.
Кроме того, для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Эту лекарственную форму разработали в России и зарегистрировали в конце 2022 года.
Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются властями страны. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.
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