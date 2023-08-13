Интересных и амбициозных проектов пожелал псковским строителям Александр Котов

11:24, 13 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковских строителей с профессиональным праздником. Об этом сообщается в пресс-службе областного Собрания.

«Сегодня отмечают свой профессиональный праздник представители строительного комплекса – огромная команда специалистов разных направлений от архитекторов до рабочих, чей общий труд всегда направлен на созидание и развитие. Псковским строителям есть чем гордиться. Строительная отрасль региона, несмотря на вызовы времени, демонстрирует устойчивость: в области активно ведётся жилищное строительство, возводятся новые школы, детские сады и стадионы, благоустраиваются общественные пространства, реконструируются объекты коммунальной инфраструктуры, реставрируются памятники архитектуры», – подчеркнул он.

Александр Котов также добавил, что государство, выступая заказчиком многих строек, вносит весомый вклад в развитие строительной отрасли, но достижение конечного результата, безусловно, зависит от добросовестности, ответственности и профессионального мастерства строителей.

«Пусть наша совместная работа на благо жителей Псковской области будет эффективной и продуктивной. От всей души желаю псковским строителям успешного завершения всех начатых объектов, интересных и амбициозных проектов на перспективу. Здоровья вам, удачи и благополучия!» – сказал он.