Борис Елкин: Строитель – это представитель одной из самых созидательных профессий

11:46, 13 августа 2023, ПАИ

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил представителей строительной отрасли с профессиональным праздником – Днём строителя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Строитель – это творец, представитель одной из самых созидательных профессий. Человек, который дает новую жизнь старым зданиям и строит новые: наши дома, школы, больницы, парки, дороги, памятники», – отметил он.

Глава города также пожелал всем строителям смелых идей и удачных проектов, которые будут реализованы на благо Пскова и его жителей.