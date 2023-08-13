Борис Елкин: Строитель – это представитель одной из самых созидательных профессий
Глава города Пскова Борис Елкин поздравил представителей строительной отрасли с профессиональным праздником – Днём строителя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Строитель – это творец, представитель одной из самых созидательных профессий. Человек, который дает новую жизнь старым зданиям и строит новые: наши дома, школы, больницы, парки, дороги, памятники», – отметил он.
Глава города также пожелал всем строителям смелых идей и удачных проектов, которые будут реализованы на благо Пскова и его жителей.
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13 августа 2023
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