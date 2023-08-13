Выставку скульптур увидят псковичи на фестивале «Музыка на воде»
Выставку скульптур увидят зрители фестиваля «Музыка на воде» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
Идея создания выставки родилась у петербургского скульптора Владислава Серова, который создал масштабную скульптуру из гипса, впечатлившись сольным выступлением контрабасиста Романа Романова на закрытии 79-го филармонического сезона.
Помимо неё, в экспозиции будут представлены ещё 23 работы, выполненные участниками «Дома скульптора» Санкт-Петербурга.
Скульптуры выполнены из бронзы, камня, керамики, дерева, бетона и гипса.
Напомним, что фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 18 августа.
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13 августа 2023
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