Выставку скульптур увидят псковичи на фестивале «Музыка на воде»

12:03, 13 августа 2023, ПАИ

Выставку скульптур увидят зрители фестиваля «Музыка на воде» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Идея создания выставки родилась у петербургского скульптора Владислава Серова, который создал масштабную скульптуру из гипса, впечатлившись сольным выступлением контрабасиста Романа Романова на закрытии 79-го филармонического сезона.

Помимо неё, в экспозиции будут представлены ещё 23 работы, выполненные участниками «Дома скульптора» Санкт-Петербурга.

Скульптуры выполнены из бронзы, камня, керамики, дерева, бетона и гипса.

Напомним, что фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 18 августа.