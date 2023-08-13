Студент ПсковГУ победил на первенстве Псковской области по гребле

17:13, 13 августа 2023, ПАИ

Студент второго курса ПсковГУ Евгений Фёдоров победил на первенстве Псковской области по академической гребле до 23 лет на дистанции 2000 метров, которое проходило в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Теперь Евгений Фёдоров отправится на первенство России, которое состоится в Ростове-на-Дону 17 сентября.

Спортсмен признался, что занимается академической греблей десять лет, а на плаву ему помогает оставаться тренер дедовичской гребной школы Андрей Сидоркевич.

«Для меня это была первая гонка летнего сезона – 2023. Как оно и бывает, чувствовалась лёгкая неуверенность, но желание победить оказалось сильнее. В заезде у меня было пять соперников, включая меня. Все ребята очень сильные и готовы бороться за пьедестал», – отметил Евгений Фёдоров.

Также спортсмен рассказал, что эти соревнования придали ему мотивации. «Мне предстоит большая работа над силовыми характеристиками и техникой. Если я постараюсь, у меня всё получится на всероссийских соревнованиях в Ростове-на-Дону до 23 лет. В этой категории я буду самым молодым спортсменом. Старание, поддержка и настрой помогут мне привезти победу в Псковскую область», – сказал он.