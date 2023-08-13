Студент ПсковГУ победил на первенстве Псковской области по гребле
Студент второго курса ПсковГУ Евгений Фёдоров победил на первенстве Псковской области по академической гребле до 23 лет на дистанции 2000 метров, которое проходило в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.
Теперь Евгений Фёдоров отправится на первенство России, которое состоится в Ростове-на-Дону 17 сентября.
Спортсмен признался, что занимается академической греблей десять лет, а на плаву ему помогает оставаться тренер дедовичской гребной школы Андрей Сидоркевич.
«Для меня это была первая гонка летнего сезона – 2023. Как оно и бывает, чувствовалась лёгкая неуверенность, но желание победить оказалось сильнее. В заезде у меня было пять соперников, включая меня. Все ребята очень сильные и готовы бороться за пьедестал», – отметил Евгений Фёдоров.
Также спортсмен рассказал, что эти соревнования придали ему мотивации. «Мне предстоит большая работа над силовыми характеристиками и техникой. Если я постараюсь, у меня всё получится на всероссийских соревнованиях в Ростове-на-Дону до 23 лет. В этой категории я буду самым молодым спортсменом. Старание, поддержка и настрой помогут мне привезти победу в Псковскую область», – сказал он.