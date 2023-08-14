В Пскове завершается ремонт дорог по 16 адресам

12:40, 14 августа 2023, ПАИ

В Пскове завершается ремонт дорог по 16 адресам. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина













«Подходит к концу ремонт дорог картами, который в этом сезоне включает 16 адресов или более 40 тысяч квадратных метров изношенного покрытия. В список вошли самые проблемные участки улиц, которые не попали в план полноценного ремонта», – отметил он.

В конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Отметим, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.