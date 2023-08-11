Премьер Латвии уходит в отставку

15:09, 14 августа 2023, ПАИ

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (партия «Новое Единство») 14 августа объявил о своей отставке, передаёт агентство BNS.

На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.

Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут «Новое Единство», Союз зелёных и крестьян (СЗК) и «Прогрессивные», сообщает BNS.

Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.