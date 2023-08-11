Премьер Латвии уходит в отставку
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (партия «Новое Единство») 14 августа объявил о своей отставке, передаёт агентство BNS.
На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.
Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут «Новое Единство», Союз зелёных и крестьян (СЗК) и «Прогрессивные», сообщает BNS.
Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.
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