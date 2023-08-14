Премьера сюиты «Лев Толстой» состоится в Пушкинском заповеднике

15:23, 14 августа 2023, ПАИ

На открытии научных Михайловских Пушкинских чтений в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» 19 августа состоится премьерное исполнение сюиты «Лев Толстой» молодого петербургского композитора Александра Волкотруба. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Это сочинение было создано в преддверии юбилея великого русского писателя при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В творческом активе Александра Волкотруба много произведений, обращённых к темам из российской истории и к образам известных деятелей отечественной культуры. Так, например, в 2018 году в Александро-Невской лавре была исполнена его симфония «Александр Невский». А в 2021 году конференцию «К 300-летию провозглашения России империей. Символы и смыслы в исторической перспективе» в атриуме Петропавловской крепости открывали его музыкально-исторической сюитой «Триста лет Российской империи», в партитуре которой использованы темы гимна «Боже, царя храни», песни «Вставай, страна огромная», современного гимна Российской Федерации и другой знаковый мелодический материал. Есть среди произведений молодого автора и музыкальная поэма «Пульс Бродского», и «Элегия памяти», впервые исполненная на церемонии вручения премии «Ясная Поляна» в Большом театре в Москве в память о писателе и литературоведе Валентине Курбатове и многие другие.

Сюита «Лев Толстой» прозвучит в «Михайловском» в исполнении секстета, в состав которого вошли Александр Саценко (аккордеон), Варвара Шатальникова (флейта), Оксана Филихина (скрипка), Михаил Гурбо (фортепиано), Алексей Кофанов (гитара) и сам автор Александр Волкотруб.

В музее напомнили, что традиционные Михайловские Пушкинские чтения нынешнего года пройдут 19 и 20 августа, в канун 199-й годовщины приезда поэта в так называемую северную ссылку в псковское родовое имение и в год 205 лет со дня смерти Марии Ганнибал, любимой бабушки Александра Пушкина, похороненной на Псковской земле в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре на Святой (Синичьей) горе.

К обсуждению на предстоящей конференции музей предложил ряд тем, среди которых: «Святые предки Пушкина», «Генеалогические, исторические и культурные корни русской аристократии», «Образ Марии Алексеевны Ганнибал в записках, письмах и произведениях современников», «Роль личности в истории пушкинистики» и проч. На сегодняшний день планируется, что на конференции в качестве докладчиков выступят исследователи отечественной истории и культуры из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пскова и Псковской области, Волгограда – всего более пятнадцати выступающих.

Вход на чтения свободный.