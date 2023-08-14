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Общество

Опочецкие футболисты стали победителями шестой раз подряд 

Со счётом 7:0 опочецкие футболисты ФК «Опочка» выиграли у новосокольнического «Сокола». 13 августа победа осталась за опочанами шестой раз подряд. Об этом ПАИ сообщила газета «Красный маяк».

Фото газеты «Красный маяк»

По словам специалиста Центра образования Опочецкого района, ответственного за развитие любительского спорта среди взрослого населения в муниципалитете Валерия Кары, опочанам вновь удалось блестяще провести очередную игру чемпионата Псковской области по футболу 2023 года.

«Удача была на стороне опочан с первых минут игры. Уже к тридцатой минуте первого тайма в воротах противника оказалось четыре мяча. Темп игры не спал и во втором тайме. Двумя голами в этот раз отметились Никита Иванов. По одному мячу в ворота «Сокола» оформили Евгений Гаврилов, Дмитрий Кайтан, Евгений Иванов, Фёдор Леонов. Седьмой мяч – результат автогола». – рассказывает Валерий Кары.

Стоит отметить, что за 3 игры, которые проходили на домашнем поле, наши футболисты не пропустили ни одного мяча. Неслучайно говорят, что дома и стены помогают.

«Всего за 6 игр чемпионата нашим игрокам удалось набрать 18 очков. Все 6 игр закончились нашей победой», - подытожил Валерий.

В следующую субботу, 19 августа в 14.00, «Опочка» сразится с «Невелем». Соперник достойный и очень серьёзный. Это одна из немногих команд, у которой есть все шансы на выход в полуфинал чемпионата области.

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