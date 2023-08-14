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Культура

Концерт-лекция пройдёт сегодня в кирхе святого Петра в Печорах

15 августа в 16:00 в лютеранской кирхе святого Петра на улице Гагарина, 12а в Печорах пройдёт органный концерт «Пять столетий органной музыки», сообщили ПАИ организаторы.

Кроме того, органист Денис Маханьков расскажет об истории органной музыки. Слушатели, в частности, узнают историю духового органа лютеранской церкви святого Петра, а основную часть программы будет составлять музыка. «Программа построена максимально разнообразно в стремлении показать наибольшее число национальных школ и разных эпох в органной музыке. Наследию Баха будет уделено должное и достаточное внимание, прозвучит произведение Х.-А. Штамма и музыка французской симфонической органной школы. Конечно, и барокко в своём разнообразии будет представлено слушателям», – рассказал Денис Маханьков.

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