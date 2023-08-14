Взрыв произошёл в здании автосервиса в Махачкале

22:49, 14 августа 2023, ПАИ

Взрыв произошёл в здании автосервиса в Махачкале. Об этом сообщило РИА Новости.

Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе. Глава Дагестана Меликов сообщил, что взрыв произошёл на заправке на выезде из Махачкалы, число пострадавших уточняется.

Глава МЧС по Дагестану сообщает, что пострадало ещё семеро человек.