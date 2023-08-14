Взрыв произошёл в здании автосервиса в Махачкале
Взрыв произошёл в здании автосервиса в Махачкале. Об этом сообщило РИА Новости.
Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе. Глава Дагестана Меликов сообщил, что взрыв произошёл на заправке на выезде из Махачкалы, число пострадавших уточняется.
Глава МЧС по Дагестану сообщает, что пострадало ещё семеро человек.
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