Развитие сапсёрфинга обсуждают в медиацентре ПАИ

11:07, 15 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию сапсёрфинга в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Как изменилась федерация этого вида спорта за два года существования, насколько популярен сапсёрфинг у псковичей, какие задачи федерация ставит перед собой на перспективу, какие соревнования пройдут в ближайшее время?

Об этом и многом другом расскажет президент федерации сёрфинга Псковской области Руслан Шалько.