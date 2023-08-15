Развитие сапсёрфинга обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая развитию сапсёрфинга в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Как изменилась федерация этого вида спорта за два года существования, насколько популярен сапсёрфинг у псковичей, какие задачи федерация ставит перед собой на перспективу, какие соревнования пройдут в ближайшее время?
Об этом и многом другом расскажет президент федерации сёрфинга Псковской области Руслан Шалько.
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