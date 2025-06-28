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Спорт

Бесплатные зарядки в рамках проекта «Спортивный Псков» сегодня отменили из-за дождя

Бесплатные тренировки, которые проходят каждую субботу в 10:00, отменили из-за погоды, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: ПАИ

Учитывая погоду и прогноз с вероятностью дождя в 10:00, зарядки сегодня проводить не будут, сообщили они.

Напомним, что о старте проекта «Спортивный Псков» объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры проводят бесплатные занятия физкультурой и спортом. Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории.

Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий размещается на сайте ПАИ в этом разделе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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