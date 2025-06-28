Бесплатные зарядки в рамках проекта «Спортивный Псков» сегодня отменили из-за дождя
Бесплатные тренировки, которые проходят каждую субботу в 10:00, отменили из-за погоды, сообщили ПАИ организаторы.
Учитывая погоду и прогноз с вероятностью дождя в 10:00, зарядки сегодня проводить не будут, сообщили они.
Напомним, что о старте проекта «Спортивный Псков» объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В рамках проекта каждую субботу в 10:00 квалифицированные тренеры проводят бесплатные занятия физкультурой и спортом. Комплекс упражнений рассчитан на все возрастные категории.
Актуальная информация о занятиях, а также об их отмене в случае неблагоприятных погодных условий размещается на сайте ПАИ в этом разделе.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».
В Пскове прошёл спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией