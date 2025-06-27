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Спорт

Псковские легкоатлетки примут участие в Кубке Белоруссии

Псковские легкоатлетки Наталья Спиридонова и Елизавета Николаева примут участие в открытом Кубке Белоруссии, который стартует в Минске завтра, 28 июня, сообщает корреспондент ПАИ.

Наталья Спиридонова. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выйдет в сектор 28 июня в 14:40. Помимо неё, в состязаниях также поучаствуют сильнейшие белорусские высотницы Карина Демидик и Елизавета Валуева. Последний раз Спиридонова выступала на Кубке России по лёгкой атлетике в Жуковском, где заняла шестое место.

Елизавета Николаева будет бороться за награды на дистанции 3 000 метров с препятствиями. Забег в этой дисциплине начнётся 28 июня в 10:50. На последних стартах «Мемориал братьев Знаменских» псковичка установила новый личный рекорд, пробежав стипль-чез за 10 минут 27 секунд.

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