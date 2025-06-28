Псковская легкоатлетка Елизавета Николаева выиграла бронзу открытого Кубка Белоруссии

15:03, 28 июня 2025, ПАИ

Псковская легкоатлетка Елизавета Николаева выиграла бронзу открытого Кубка Белоруссии, сообщает корреспондент ПАИ.

В финальном забеге на 3000 метров с препятствиями Елизавета Николаева показала результат 10 минут 36 секунд. Псковичку обогнали спортсменки из Брестской области Инна Новик и Екатерина Русак.

Ранее сообщалось, что псковские легкоатлетки Наталья Спиридонова и Елизавета Николаева примут участие в открытом Кубке Белоруссии.

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