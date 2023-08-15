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Общество

С какого времени нужно готовиться к службе в армии, рассказал Алексей Наумец

Советы тем, кто хочет стать военным, дал заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец в эфире программы ПАИ-live.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ. На фото Алексей Наумец

«К службе в вооруженных силах нужно готовить себя с детства. Должна быть и физическая, и моральная подготовка очень серьёзная, потому что без веры, без сердца, без любви к своему делу служба не получится. Командир взвода должен быть и отцом, и матерью для своих подчиненных, и профессором, и психологом. Допустим, за одну и ту же выполненную работу кому-то нужно будет сказать «спасибо», а второму, зная, что это предел его возможностей, сказать «молодец» и поддержать его», – отметил Алексей Наумец.

По его словам, командир взвода должен быть не только военным начальником для своих подчинённых, но и замечательным психологом, и педагогом. «Он же должен быть готов на всё: и с боевой машиной обращаться – водить, и ремонтировать, и стрелять, и командовать, и управлять боем. Надо понимать, что у солдата тоже тяжесть в службе, надо вникнуть в его проблемы и, самое главное, решить их. Тогда солдат поверит в своего командира, он пойдёт с ним до конца», – обратил внимание гость программы. 

Алексей Наумец подчеркнул, что у военнослужащих очень серьёзный уровень подготовки. «Да, может быть, его не хватает у некоторых, но они его приобретут. Но я считаю, что уровень полученных знаний в училищах, в вузах вполне позволяет выполнять задачу, возложенную на военнослужащего по штатной должности», – заверил замкомандующего ВДВ России.

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