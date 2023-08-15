Что предстоит сделать избиркому до выборов в Псковской области, рассказал Игорь Сопов

15:07, 15 августа 2023, ПАИ

Что предстоит сделать избиркому за оставшиеся несколько недель до выборов в Псковской области, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас идёт большой этап информирования. В этом году экспериментально поквартирно информируем граждан, приходим в частные дома. Потом будем разносить приглашения», – отметил Игорь Сопов.

Он добавил, что важно подготовить помещения для голосования, провести их приёмку. Чтобы каждое здание было обеспечено металлодетекторами, огнетушителями и так далее.

«Также идёт монтаж системы видеонаблюдения. Мы не покупаем услуги у монополистов, а разработали собственную систему. Кроме того, выверяем окончательную информацию по кандидатам, чтобы печатать бюллетени», – заключил гость студии.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября. Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области. Псковская область входит в топ-3 регионов по количеству заявлений на ДЭГ.