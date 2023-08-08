Члены участковой избирательной комиссии начали обход жителей региона

21:22, 08 августа 2023, ПАИ

С понедельника начался поквартирный (подомовой) обход жителей в 11 муниципалитетах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении избирательной комиссии Псковской области.

Цель обхода – проинформировать избирателей о предстоящих выборах, напомнить о местонахождении их избирательного участка, о возможности проголосовать на дому или подать заявление на дистанционное электронное голосование.

При себе члены УИК имеют нагрудный бейдж, информационные материалы о дистанционном электронном голосовании. Избиратели имеют право попросить члена УИК показать удостоверение личности и сравнить его с данными на бейдже.