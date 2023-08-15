Значительный рост по выдаче поручительств МСП отмечен в Псковской области

15:30, 15 августа 2023, ПАИ

Значительный рост по выдаче поручительств для малого и среднего бизнеса, предоставленных региональными гарантийными организациями (РГО), отмечен в Псковской области. Об этом сообщила Корпорация МСП, являющаяся оператором национальной гарантийной системы (НГС).

Помимо Псковской области, значительный рост выдачи поручительств показали республики Тыва и Хакасия, Воронежская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области.

Всего по России малый и средний бизнес получил в январе – июне 2023 года более 215,1 млрд рублей под поручительства. Годом ранее этот показатель составил 98,7 млрд рублей. Наибольший рост спроса на гарантийные поручительства отмечен в сферах торговли (69,8 млрд рублей), сельского хозяйства (33 млрд рублей) и строительства (23 млрд рублей).

Ранее, подводя итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» за первые шесть месяцев 2023 года, курирующий его первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что сегодня МСП доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов. Их предоставляют в банках, региональных микрофинансовых и гарантийных организациях. За первое полугодие уже заключено более 53 тысяч договоров на общую сумму свыше 770 млрд рублей.