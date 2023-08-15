Что делать в случае потери или обнаружения оружия, рассказали псковичам в Росгвардии

16:19, 15 августа 2023, ПАИ

В соответствии с законодательством в случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно, но не позднее суток сообщить о происшествии в Росгвардию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления ведомства по Псковской области.

Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например, по телефону единой службы спасения 112.

Утрата гражданского оружия вследствие нарушения требований закона влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Вместе с тем сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.