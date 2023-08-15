Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что делать в случае потери или обнаружения оружия, рассказали псковичам в Росгвардии

В соответствии с законодательством в случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно, но не позднее суток сообщить о происшествии в Росгвардию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления ведомства по Псковской области.

Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например, по телефону единой службы спасения 112.

Утрата гражданского оружия вследствие нарушения требований закона влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до десяти тысяч рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трёх лет.

Вместе с тем сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 августа 2023

Псковский политехнический колледж стал региональным оператором внедрения профминимума

15 августа 2023

Псковичи активнее других жителей региона регистрируются для участия в ДЭГ

15 августа 2023

В парке Победы в Опочке устанавливают новую детскую площадку

15 августа 2023

596 избирательных участков будет открыто на выборах в Псковской области

15 августа 2023

Почти 50 детей покусали клещи в Псковской области за неделю

15 августа 2023

Замкомандующего ВДВ России: Черёха – особенное место

15 августа 2023

«Экопром» ищет сотрудников для работы в Пскове

15 августа 2023

Районную администрацию реорганизовали в Стругах Красных


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...