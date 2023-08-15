Наталья Исакова: Политическая конкуренция в Псковской области соответствует общероссийским тенденциям

18:22, 15 августа 2023, ПАИ

В целом политическая конкуренция партий в текущем избирательном цикле в Псковской области соответствует общероссийским тенденциям. Об этом заявила заместитель руководителя общественного штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Псковской области, член Общественной палаты РФ, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, комментируя итоги круглого стола и обсуждение доклада Фонда исследования проблем демократии.

«Меньше месяца остаётся до единого дня голосования. Эта избирательная кампания – одна из наиболее масштабных и важных за последние годы как для страны, так и для Псковской области. Впервые выборы пройдут в новых регионах Российской Федерации, тем самым будет обеспечено соблюдение законодательных требований и положено начало публичной власти», – отметила Наталья Исакова.

Она также напомнила, что в регионе пройдёт 12 избирательных кампаний. По словам Натальи Исаковой, самая значимая из них – выборы губернатора Псковской области.

«В Псковской области завершился один из важнейших этапов избирательной кампании – выдвижение и регистрация кандидатов и списков кандидатов для участия в выборах. Свыше 400 зарегистрированных кандидатов от девяти политических партий – это достаточно высокий уровень активности партий и конкуренции на выборах. В целом политическая конкуренция партий в текущем избирательном цикле соответствует общероссийским тенденциям. Представлены как парламентские, так и непарламентские партии, которые нацелены укрепить свои позиции на региональном уровне», – заверила Наталья Исакова.

Член Общественной палаты РФ подчеркнула, что когда у политических партий в целом совпадают приоритетные задачи, конкурируя за голоса избирателей, им важно предложить своё видение будущего для отдельных категорий избирателей: военнослужащих, многодетных семей, предпринимателей, молодёжи и так далее.

«Опыт показывает, что для завоевания доверия конкретных людей, голосов избирателей на выборах важны реальные дела кандидатов, результаты деятельности партии как в региональной, так и в федеральной повестке. Однако в конкуренции за избирателей партии сохранили и свою индивидуальность, ориентируясь на отдельные группы избирателей», – обратила внимание Наталья Исакова.

Вместе с тем она подчеркнула, что многодневное голосование и возможность проголосовать с помощью системы ДЭГ позволяет привлечь к выборам более широкий круг избирателей, за голоса которых будут бороться кандидаты и политические партии.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.