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Общество

17 патриотов из Псковской области и ДНР приняли в ряды Юнармии

17 юных патриотов из Псковской области и ДНР приняли в ряды Юнармии. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении движения. 

Фото здесь и далее: региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Псковской области

Торжественная церемония прошла в Пскове у памятника воинам-десантникам 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ в рамках закрытия тематических военно-патриотических сборов «Юный десантник – 2023».

Значки и юнармейские книжки новобранцам вручили первый заместитель начальника главного штаба Юнармии Виктор Кауров, врио начальника управления военно-патриотической работы Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Александр Мищенко, врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

Всего в четырёх тематических сменах «Юный десантник – 2023» приняло участие 240 молодых людей из Пскова и Донбасса. Для них прошли учебные практические и показательные занятия по тактико-специальной, огневой, инженерной и физической подготовке, а также тактической медицине и воздушно-десантной подготовке. 

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17 патриотов из Псковской области и ДНР приняли в ряды Юнармии


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