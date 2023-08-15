Темп и ход догазификации Бежаницкого района обсудили на встрече с гендиректором «Газпрома»

19:02, 15 августа 2023, ПАИ

15 августа в администрации Бежаницкого района состоялась рабочая встреча главы муниципалитета Сергея Михеева с Олегом Басниковым, генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющим АО «Газпром газораспределение Псков». Об этом ПАИ сообщила газета «Сельская новь».

​

Главной темой совещания было обсуждение темпов и хода догазификации на территории посёлков Бежаницы, Красный Луч и деревни Махново. Также затрагивался вопрос технологического подключения газа в дома, в том числе льготных категорий граждан. Были озвучены проблемные вопросы, обсуждены планы на ближайшую перспективу.

На встрече присутствовал представитель подрядной организации, которая занимается непосредственным строительством сетей. Глава района обратился к нему с просьбой ускорить темпы прокладки газовых сетей и технологического подключения будущих потребителей к сетям. Со стороны подрядчика получено обещание увеличить количество строительных бригад и техники.

Сергей Михеев выразил уверенность, что ряд жителей вышеуказанных населённых пунктов получат в свои дома природный газ уже в 2023 году. В завершение встречи был подписан график работ по догазификации.