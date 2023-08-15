Псковский фотолюбитель запечатлел Персеиды у памятника князю Александру Невскому

21:08, 15 августа 2023, ПАИ

Персеиды у памятника «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района сфотографировал Сергей Попов. Снимок опубликован в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает газета «Гдовская заря».

По словам автора фото, в ближайшие ночи наблюдается пик активности самого яркого летнего звездопада.

«Никаких биноклей и телескопов для наблюдения метеоров не нужно. Я насчитал примерно 40 метеоров за час в ночь на 12 августа. А сколько увидели вы? Данное композитное изображение было составлено благодаря съёмке в течение нескольких ночей и последующему объединению снимков», – отметил астроном-любитель.