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Общество

Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справки о смене пола

Министерство здравоохранения РФ признало утратившим силу приказ об утверждении формы и порядка выдачи медорганизацией документа, который подтверждает смену пола. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на приказ, опубликованный на портале правовой информации.

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2017 г. «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола». Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования», – говорится в документе.

Ранее, 24 июля, президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на медицинские вмешательства по смене пола. Данный закон также аннулирует браки, в которых хотя бы один из партнёров менял ранее свой пол. Кроме того, лицам, изменившим пол, будет запрещено усыновлять детей.

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