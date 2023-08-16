Следить за силой ветра советует народный календарь сегодня

07:08, 16 августа 2023, ПАИ

Память Антония Римлянина – русского православного святого, жившего в XI-XII веках, отмечают сегодня, 16 августа. Об этом пишет calend.ru.

На Антона (Антония) на Руси смелые люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима. Кроме того, если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями – зиму ждали снежную и морозную. Также говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь». Кроме ветров в этот день опасались дождей – зарядив в этот день, они продолжались еще долго.

Поверья о вихрях находили отражение и в других приметах, не имеющих отношения к погоде. Так, мальчик, родившийся в этот день, считался взбалмошным и отчаянным – одним словом, «с ветром в голове». Про девочку, появившуюся на свет на Антона, говорили: «Не девка – огонь!», – подразумевая крутизну нрава, подобную буре. А вот если день, на удивление, оказывался безветренным, то рожденный в такую пору, как считали, «с виду тих, да вихри в нем крутятся».

Этот день называли также Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. С глубокой древности эта ягода любима русским народом, ее упоминали в песнях, сказках, пословицах. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!». Эту ягоду использовали и в лечебных целях, и в кулинарии – пекли с нею пироги, делали варенья и компоты.

Еще одно название праздника, по аналогии с Малинником, – Орешник. К этому времени поспевали орехи.

Любопытно, что на Антона не рекомендовалось устраивать уборку – ни выметать пыль, ни выносить мусор. Говорили, что если приберешься в доме, то и в кошельке весь год будет так же чисто.