Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Следить за силой ветра советует народный календарь сегодня

Память Антония Римлянина – русского православного святого, жившего в XI-XII веках, отмечают сегодня, 16 августа. Об этом пишет calend.ru.

На Антона (Антония) на Руси смелые люди выходили на перекрестки «сторожить вихри». Если вихрь появлялся, нужно было воткнуть в него нож и при этом держать голову петуха. После этого можно было допрашивать вихрь о том, какая будет зима. Кроме того, если в Антонов день был сильный ветер, тем более с вихрями – зиму ждали снежную и морозную. Также говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь». Кроме ветров в этот день опасались дождей – зарядив в этот день, они продолжались еще долго.

Поверья о вихрях находили отражение и в других приметах, не имеющих отношения к погоде. Так, мальчик, родившийся в этот день, считался взбалмошным и отчаянным – одним словом, «с ветром в голове». Про девочку, появившуюся на свет на Антона, говорили: «Не девка – огонь!», – подразумевая крутизну нрава, подобную буре. А вот если день, на удивление, оказывался безветренным, то рожденный в такую пору, как считали, «с виду тих, да вихри в нем крутятся».

Этот день называли также Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины. С глубокой древности эта ягода любима русским народом, ее упоминали в песнях, сказках, пословицах. Так, о хорошей жизни говорили: «Не жизнь, а малина!». Эту ягоду использовали и в лечебных целях, и в кулинарии – пекли с нею пироги, делали варенья и компоты.

Еще одно название праздника, по аналогии с Малинником, – Орешник. К этому времени поспевали орехи.

Любопытно, что на Антона не рекомендовалось устраивать уборку – ни выметать пыль, ни выносить мусор. Говорили, что если приберешься в доме, то и в кошельке весь год будет так же чисто.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 августа 2023

ФОТОФАКТ. В дендропарке Пскова устанавливают сцену к фестивалю «Музыка на воде»

16 августа 2023

Псковичи тратят на сборы ребенка в школу в среднем 13 500 рублей – опрос

16 августа 2023

Индекс здоровья российского бизнеса превысил допандемийный уровень

16 августа 2023

За порчу имущества в многоквартирных домах будут платить сами вандалы

15 августа 2023

Новую остановку установили в деревне Гавры Пыталовского района

15 августа 2023

Об организации сентябрьских выборов поговорили на «Серебряном дожде». Главное

15 августа 2023

Поиском артефактов отметили День археолога в Усвятах

15 августа 2023

Игорь Сопов прокомментировал снятие с выборов «Яблока»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...