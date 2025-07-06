Российские учёные разработали систему классификации постковидного синдрома

11:50, 06 июля 2025, ПАИ

Санкт-Петербургский государственный университет получил патент Евразийского патентного ведомства на систему классификации проявлений постковидного синдрома, которая повышает эффективность диагностики и лечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора Медицинского института СПбГУ Лидию Сопрун.

Разработка включает фенотипическую классификацию симптомов, разделяя их на сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические и другие. Для оценки интенсивности симптомов используются специальные шкалы, что позволяет врачам подбирать индивидуальные схемы лечения и отличать постковидный синдром от других расстройств, таких как депрессия.

Исследования, проведённые на 300 пациентах, выявили возможную причину симптомов – повреждение малых концевых нервных волокон, вызывающее такие проявления, как туман в голове, аритмия и расстройства пищеварения. Этот механизм требует дальнейшего изучения, но уже подтверждается наблюдениями, ранее отмеченными у пациентов с ОРВИ и ВПЧ.

Открытая неделя науки БРИКС+, где была представлена разработка, проходит с 30 июня по 7 июля в Рио-де-Жанейро в рамках фестиваля «Наука 0+». Мероприятие включает лекции учёных из России, Китая, Бразилии и других стран, а также выставки и мастер-классы по актуальным научным направлениям.