Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За порчу имущества в многоквартирных домах будут платить сами вандалы

За порчу общего имущества в многоквартирных домах, коттеджных поселках, комплексах апартаментов, будут сами нарушители. С 1 октября вступят в силу соответствующие поправки в ГК РФ. Об этом пишет «Известия».

Фото: ПАИ

В частности, новая статья 259.4 предусматривает, что собственник жилья «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».

Юрист, председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян объяснила, что, к примеру, расходы на ремонт придется возместить, если засорился мусоропровод, в подъезде появилось граффити, испортили кнопки в лифте, возникли проблемы с канализацией из-за того, что жильцы спускают в унитаз наполнитель для кошачьего туалета.

Кроме того, собственникам квартир придется возмещать издержки, связанные с авариями, если они не участвовали в общем собрании или голосовали против текущего ремонта коммунальных сетей, добавила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Сегодня траты на ремонт испорченного общего имущества лежат на УК. Изменения к ГК РФ полезны, но не во всех случаях удастся вычислить нарушителей, отмечают эксперты.

«Использоваться будут, скорее всего, видеокамеры в подъездах, экспертизы и заключения специалистов, а также свидетельства других жильцов при возникновении аварий и неполадок», – подчеркнул юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 августа 2023

ФОТОФАКТ. В дендропарке Пскова устанавливают сцену к фестивалю «Музыка на воде»

16 августа 2023

Псковичи тратят на сборы ребенка в школу в среднем 13 500 рублей – опрос

16 августа 2023

Индекс здоровья российского бизнеса превысил допандемийный уровень

16 августа 2023

За порчу имущества в многоквартирных домах будут платить сами вандалы

15 августа 2023

Новую остановку установили в деревне Гавры Пыталовского района

15 августа 2023

Об организации сентябрьских выборов поговорили на «Серебряном дожде». Главное

15 августа 2023

Поиском артефактов отметили День археолога в Усвятах

15 августа 2023

Игорь Сопов прокомментировал снятие с выборов «Яблока»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...