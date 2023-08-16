Псковичи тратят на сборы ребенка в школу в среднем 13 500 рублей – опрос

08:19, 16 августа 2023, ПАИ

Расходы на подготовку ребенка к школе в Пскове составляют в среднем 13 500 рублей, следует из опроса сервиса SuperJob.

Подготовка ребенка к учебному году дороже всего обходиться жителям Москвы – в среднем 15 000 рублей. Родители из Санкт-Петербурга тратят на это в среднем 13 700 рублей. В Пскове траты в этом году обойдутся в 13 500 рублей на ребенка.

В Екатеринбурге сборы в школу обошлись семьям в 13 600 рублей на ребенка, в Казани – в 13 500 рублей. Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда: сборы ребенка в школу обошлись в 11 300 рублей. Чуть больше расходы в Уфе и Воронеже – по 11 500 рублей.