Планы по развитию автотуризма составляют в Псковской области

09:08, 16 августа 2023, ПАИ

Первое заседание рабочей группы по развитию авто- и мототуризма в Псковской области прошло в региональном комитете по туризму. Об этом сообщается в группе комитета в соцсети «ВКонтакте».

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в своём приветственном слове отметила, что интерес к автопутешествиям с каждым годом возрастает, в том числе и по нашему региону.

Одна из приоритетных задач для развития автотуризма – это создание придорожной инфраструктуры, которой было бы удобно пользоваться туристам. Также важный вопрос – обеспечение безопасности, так как с увеличением автомобильных потоков возрастает риск ДТП.

На следующем заседании рабочей группы будут представлены конкретные предложения по развитию автотуризма в регионе.

«Развитие автотуризма помогает решить одну из важных задач для области – диверсифицировать туристические потоки. Так, к примеру, перспективным направлением в данном ключе выделяются Себеж и Гдов, туристическая роль которых может вырасти, в том числе и благодаря увеличению трафика из Белоруссии и Санкт-Петербурга», – отметили в комитете.