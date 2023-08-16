До +33 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:26, 16 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 16 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Будет дуть слабый ветер южных направлений. Температура воздуха днём составит от +29 до +34 градусов.

В Пскове температура днём ожидается от +31 до +33. В Великих Луках температура днём будет от +29 до +30.