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Общество

До +33 градусов ожидается сегодня в Пскове

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 16 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

Будет дуть слабый ветер южных направлений. Температура воздуха днём составит от +29 до +34 градусов.

В Пскове температура днём ожидается от +31 до +33. В Великих Луках температура днём будет от +29 до +30.

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До +33 градусов ожидается сегодня в Пскове


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