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Общество

Псковские мастера представили регион на празднике «Купалье» в Белоруссии

Мастера из Псковской области приняли участие в республиканском празднике «Купалье», который прошел в агрогородке Александрия Шкловского района Белоруссии, сообщили ПАИ в министерстве культуры Псковской области.

  • Псковские мастера представили регион на празднике «Купалье» в Белоруссии
    Фото: Министерство культуры Псковской области
  • Псковские мастера представили регион на празднике «Купалье» в Белоруссии
    Фото: Министерство культуры Псковской области
  • Псковские мастера представили регион на празднике «Купалье» в Белоруссии
    Фото: Министерство культуры Псковской области

На выставке-ярмарке «Купальскае дрэва жыцця» псковичи Елена Михайлова, Евгений Рудый и Иван Черепинский представили изделия и традиционные ремесла. Мероприятие, одно из ключевых на празднике, продемонстрировало творчество мастеров декоративно-прикладного искусства и самобытную народную культуру с региональными особенностями.

Центральным элементом оформления выставки стала объемная фигура «Древо жизни», выполненная в технике вытинанки. Праздник, ежегодно собирающий десятки тысяч гостей, объединил делегации всех регионов Белоруссии и 28 регионов России, включая профессиональные и любительские творческие коллективы, а также мастеров народных промыслов.

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