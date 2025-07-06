Псковские мастера представили регион на празднике «Купалье» в Белоруссии

16:14, 06 июля 2025, ПАИ

Мастера из Псковской области приняли участие в республиканском празднике «Купалье», который прошел в агрогородке Александрия Шкловского района Белоруссии, сообщили ПАИ в министерстве культуры Псковской области.



Фото: Министерство культуры Псковской области



Фото: Министерство культуры Псковской области



Фото: Министерство культуры Псковской области





На выставке-ярмарке «Купальскае дрэва жыцця» псковичи Елена Михайлова, Евгений Рудый и Иван Черепинский представили изделия и традиционные ремесла. Мероприятие, одно из ключевых на празднике, продемонстрировало творчество мастеров декоративно-прикладного искусства и самобытную народную культуру с региональными особенностями.

Центральным элементом оформления выставки стала объемная фигура «Древо жизни», выполненная в технике вытинанки. Праздник, ежегодно собирающий десятки тысяч гостей, объединил делегации всех регионов Белоруссии и 28 регионов России, включая профессиональные и любительские творческие коллективы, а также мастеров народных промыслов.