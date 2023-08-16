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Общество

День археолога отпраздновали в Псковском музее-заповеднике

Празднование Дня археолога состоялось в Псковском музее-заповеднике 15 августа. В парадном зале Поганкиных палат собрались археологи – сотрудники музея, члены Псковского археологического общества и другие причастные к празднику. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С приветственным словом к гостям обратилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она подчеркнула особую роль и значимость археологии для исторической науки и музейного дела, сделав акцент на том, что для Псковского музея-заповедника этот праздник является особенным, так как среди сотрудников музея работает много настоящих археологов, которые отдали не один год своей жизни этой профессии.

«Сегодня, впрочем, как и всегда, археология является основным, самым честным и самым правильным источником информации. В полном смысле слова можно сказать, что археология – это фундамент и основа исторической науки. Однако для нас, для музейщиков, археология имеет особенное значение, ведь именно руками археологов и благодаря их трудам музейные пространства наполняются жизнью и содержанием», – отметила Светлана Мельникова.

Для гостей праздника музейщики подготовили обширную программу. Ведущими выступили сотрудники исторического отдела Псковского музея-заповедника. Началась встреча с краткого экскурса в историю происхождения праздника, который провёл Алексей Яковлев. После этого Татьяна Закурина выступила перед гостями с речью о Псковской объединенной археологической экспедиции Института археологии АН СССР и Псковского музея-заповедника, которая была создана в 1983 году. Археологи вспомнили Ингу Лабутину, которая была родоначальником Псковской экспедиции, а также Валентина Седова, который её возглавлял.

Продолжением официальной части стала интерактивная часть. Перед гостями выступила Татьяна Ершова и рассказала о необычных находках, связанных с кулинарией, которые были обнаружены на территории Поганкиных палат в ходе раскопок 2019 года. Изначально была выдвинута версия, что найденные предметы – пряничные формы, однако после проведенной реконструкции наиболее вероятным стало предположение о том, что найденные формы могли использоваться для приготовления киселя.

Именно киселем по рецепту семьи самого Сергея Поганкина музейщики и предложили угоститься участникам праздника. Кушанье было приготовлено по особенной рецептуре, подкрепленной найденными в различных документах данными. «Андрей Игнатьев лично провёл ряд опытов, чтобы получить тот самый, исконно русский кисель Поганкина, который смогли попробовать гости праздника», – обратили внимание в учреждении. 

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