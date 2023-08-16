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Общество

Псковичам напомнили правила безопасного отдыха на воде

Отдых на воде требует неукоснительного соблюдения безопасного поведения, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Купаться следует только на оборудованных пляжах, избегая опасных, запрещённых мест. Во время купания не следует заплывать за линию буйков. Рекомендуется также избегать перегрева на пляже и переохлаждения в воде.

В ведомстве подчеркивают, что нельзя купаться в нетрезвом виде. Под воздействием алкоголя люди часто переоценивают свои силы, а также совершают неосторожные поступки в отношении других любителей поплавать, что зачастую приводит к плачевным последствиям.

Вблизи места купания людей нельзя кататься на водном транспорте, так как это может привести к травматизму.

В пресс-службе также отметили, что опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений. Нырять можно только там, где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

 

Во время отдыха с семьей следует всегда контролировать купающихся детей, ни в коем случае не оставлять их без присмотра даже ненадолго.

Кроме того, родителям напоминают, что не стоит разрешать детям самовольно уходить к водоёмам и купаться.

В ведомстве также напомнили, что купание граждан на «диких» пляжах, не прошедших освидетельствование и не допущенных к эксплуатации, влечёт за собой дополнительные риски: там отсутствует необходимое спасательное оборудование, спасательные посты, следовательно, спасение на воде не обеспечивается.

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