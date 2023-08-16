Псковичам напомнили правила безопасного отдыха на воде

12:53, 16 августа 2023, ПАИ

Отдых на воде требует неукоснительного соблюдения безопасного поведения, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Купаться следует только на оборудованных пляжах, избегая опасных, запрещённых мест. Во время купания не следует заплывать за линию буйков. Рекомендуется также избегать перегрева на пляже и переохлаждения в воде.

В ведомстве подчеркивают, что нельзя купаться в нетрезвом виде. Под воздействием алкоголя люди часто переоценивают свои силы, а также совершают неосторожные поступки в отношении других любителей поплавать, что зачастую приводит к плачевным последствиям.

Вблизи места купания людей нельзя кататься на водном транспорте, так как это может привести к травматизму.

В пресс-службе также отметили, что опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений. Нырять можно только там, где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.

Во время отдыха с семьей следует всегда контролировать купающихся детей, ни в коем случае не оставлять их без присмотра даже ненадолго.

Кроме того, родителям напоминают, что не стоит разрешать детям самовольно уходить к водоёмам и купаться.

В ведомстве также напомнили, что купание граждан на «диких» пляжах, не прошедших освидетельствование и не допущенных к эксплуатации, влечёт за собой дополнительные риски: там отсутствует необходимое спасательное оборудование, спасательные посты, следовательно, спасение на воде не обеспечивается.