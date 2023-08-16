В Новосокольниках и Опочецком районе отменён карантин по бешенству

11:53, 16 августа 2023, ПАИ

Карантин по бешенству снят в деревне Мялово Опочецкого района и в Новосокольниках, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства, в частности, проведена вакцинация животных, дезинфекция очагов, подворовые обходы населения с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.

По состоянию на 16 августа активными в регионе остаются два очага бешенства.