Мастер-классы по спортивному судейству проведут для псковичей на фестивале «Плеск»

13:31, 16 августа 2023, ПАИ

Мастер-классы по профессиональному спортивному судейству проведут для псковичей в рамках фестиваля уличного спорта «Плеск». Об этом рассказала начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Псковский городской молодёжный центр проводил фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц». Там мы активно общались с ребятами, и, конечно, выслушали их просьбы. Одна из них – привезти специалистов», – отметила она.

Спикер рассказала, что в этом году гостями фестиваля «Плеск» станут судьи из петербургской школы современных видов спорта Street Sport Academy, которые покажут псковичам, как проходит судейство на высоких уровнях соревнований. Также для участников фестиваля проведут мастер-классы, показательные выступления, чтобы молодые люди могли увидеть, как происходит процесс судейства.

Кроме того, Валерия Комарова добавила, что в рамках программы пройдут мастер-классы по паркуру, батутам и катанию на роликах.

Напомним, фестиваль уличных видов спорта «Плеск» состоится в Пскове 20 августа.