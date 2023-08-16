Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Мастер-классы по спортивному судейству проведут для псковичей на фестивале «Плеск»

Мастер-классы по профессиональному спортивному судейству проведут для псковичей в рамках фестиваля уличного спорта «Плеск». Об этом рассказала начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Псковский городской молодёжный центр проводил фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц». Там мы активно общались с ребятами, и, конечно, выслушали их просьбы. Одна из них – привезти специалистов», – отметила она.

Спикер рассказала, что в этом году гостями фестиваля «Плеск» станут судьи из петербургской школы современных видов спорта Street Sport Academy, которые покажут псковичам, как проходит судейство на высоких уровнях соревнований. Также для участников фестиваля проведут мастер-классы, показательные выступления, чтобы молодые люди могли увидеть, как происходит процесс судейства.

Кроме того, Валерия Комарова добавила, что в рамках программы пройдут мастер-классы по паркуру, батутам и катанию на роликах.

Напомним, фестиваль уличных видов спорта «Плеск» состоится в Пскове 20 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 августа 2023

ФК «Луки-Энергия» сыграет дома с петербургской командой 18 августа

16 августа 2023

ФК «Псков» сыграет в полуфинале Кубка Северо-Запада среди любительских команд

16 августа 2023

Предстоящий фестиваль уличной культуры «Плеск» обсуждают в медиацентре ПАИ

16 августа 2023

Великолукские спортсмены участвуют в международных сборах по самбо

15 августа 2023

Развитие сапсёрфинга обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

15 августа 2023

Турнир по пляжному волейболу в формате микст пройдёт в Пскове

15 августа 2023

Великолучане приняли участие в фестивале воздухоплавания в Рязани

15 августа 2023

Чемпионат и первенство Псковской области по сапсёрфингу пройдут в Изборско-Мальской долине


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...