Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове

16:32, 07 августа 2023, ПАИ

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в скейт-парке в сквере имени Александра Невского на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной 20 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

На протяжении всего дня, с 10:00 до 19:00, будут проходить соревнования по пяти направлениям уличного спорта. Принять участие могут как индивидуальные спортсмены, так и коллективы в возрасте от шести до 35 лет в разных категориях: BMX/MTB, скейтбординг, самокат, баскетбол 3 х 3 и армрестлинг.

До 18 августа всем участникам соревнований нужно пройти регистрацию и принести организаторам пакет документов, перечень которых есть на сайте молодёжного центра.

Помимо соревнований, на фестивале будут работать граффитисты, выступать хип-хоп и брейк-данс-танцоры под музыку диджея и, возможно, проводиться показательные выступления и мастер-классы по воркауту и паркуру.

Участие и вход на фестиваль бесплатные.