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Общество

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в скейт-парке в сквере имени Александра Невского на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной 20 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре. 

Фото: Псковский городской молодёжный центр

На протяжении всего дня, с 10:00 до 19:00, будут проходить соревнования по пяти направлениям уличного спорта. Принять участие могут как индивидуальные спортсмены, так и коллективы в возрасте от шести до 35 лет в разных категориях: BMX/MTB, скейтбординг, самокат, баскетбол 3 х 3 и армрестлинг.

До 18 августа всем участникам соревнований нужно пройти регистрацию и принести организаторам пакет документов, перечень которых есть на сайте молодёжного центра.

Помимо соревнований, на фестивале будут работать граффитисты, выступать хип-хоп и брейк-данс-танцоры под музыку диджея и, возможно, проводиться показательные выступления и мастер-классы по воркауту и паркуру.

Участие и вход на фестиваль бесплатные.

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