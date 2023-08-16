Мужчина украл четыре урны в Великих Луках
Великолукские полицейские по горячим следам раскрыли кражу четырех металлических урн. Преступление произошло 14 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Установлено, что от дома № 1 по улице Александра Матросова в Великих Луках неизвестный похитил элементы благоустройства – металлические урны. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам было установлено лицо, причастное к хищению. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина ранее уже был судим за кражу.
Похищенное имущество изъяли в ходе обыска. По данному факту проводиться проверка. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела, устанавливается сумма ущерба.
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