Мужчина украл четыре урны в Великих Луках

18:05, 16 августа 2023, ПАИ

Великолукские полицейские по горячим следам раскрыли кражу четырех металлических урн. Преступление произошло 14 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что от дома № 1 по улице Александра Матросова в Великих Луках неизвестный похитил элементы благоустройства – металлические урны. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам было установлено лицо, причастное к хищению. Им оказался 42-летний местный житель. Мужчина ранее уже был судим за кражу.

Похищенное имущество изъяли в ходе обыска. По данному факту проводиться проверка. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела, устанавливается сумма ущерба.