Псковичи посоревнуются в пяти видах спорта на фестивале «Плеск»

14:01, 16 августа 2023, ПАИ

Соревнования по пяти видам уличного спорта пройдут на фестивале «Плеск» в Пскове. Об этом рассказала начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас будет соревновательная часть по пяти видам уличного спорта: самокат, BMX, скейтборд, стритбол и армрестлинг. В них есть разделение на возрастные категории: самокат – «Новички» от шести до 11 лет, «Любители» от 11 до 15 лет, а также категория «15 Pro» – ребята, которые считают, что они профессионалы и хотят себя показать. Аналогичная история с катанием на скейтборде, для BMX чуть меньше категорий. В армрестлинге у нас предусмотрена категория профессионалов и любителей – до 85 килограммов и свыше 85 килограммов. В стритбол сыграют парни от 14 до 18 лет, а также от 18 до 35 лет», – пояснила она.

Спикер отметила, что участники соревнований получат не только традиционные кубки и медали за 1, 2, и 3 места, но и подарки от спонсоров – денежные призы.

«Это, конечно, условные суммы, но это значимо для молодых людей, ведь подобные призы только в профессиональном спорте бывают», – отметила Валерия Комарова.

Кроме того, по её словам, для самых старших любителей катания на самокате будет предусмотрен приз за лучший трюк.

Спикер также подчеркнула, что допуск на соревнования предоставляется только при наличии защитной экипировки. Однако если участник забыл, например, защитный шлем, организаторы фестиваля подготовят запасные, которыми можно будет воспользоваться.

Напомним, фестиваль уличных видов спорта «Плеск» пройдёт в Пскове 20 августа.