Псковичи могут бесплатно получить современную востребованную профессию в «Школе 21»

17:33, 16 августа 2023, ПАИ

Где и как псковичи могут получить востребованную и современную профессию, рассказал руководитель Псковского отделения Сбербанка Владимир Компаниец в рамках круглого стола «Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте: варианты переобучения» в медиацентре ПАИ.

«Школа 21» – это проект индустрии образования Сбербанка. Она реализуется в семи кампусах РФ, в том числе в Великом Новгороде, – рассказал он и уточнил, что прежде всего нужно подать заявку на обучение на сайте школы. Затем пройти два теста на логику и память и собеседование.

Интенсив стартует 18 сентября, где участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию.

Отметим, что Владимир Компаниец сам участвовал в таком 26-дневном интенсиве в 2021 году, только в Казанском кампусе. «Прочувствовал на себе все прелести образования с использованием современных технологий, где не было семинаров, лекций, презентаций, а где ты 26 дней сидишь за компьютером и только получаешь задания и решаешь задачи по программированию, – поделился он. – Первое время было чувство, что ты в абстрактном мире и самое первое задание невозможно перевести на русский язык. Но человеческий мозг работает необычно, он мобилизуется и начинает искать способы решения вопросов. И их оказывается очень много. Попав в такую образовательную среду, очень быстро овладеваешь современными технологиями».

Во время такого интенсива ученики изучают цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер. Это и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое.

Затем школьников ждёт обязательная трёхмесячная стажировка. После этого они успешно трудоустраиваются в крупные IT-компании по своему направлению. Причём стартовая ставка для начинающего выпускника школы – 150 тысяч рублей.

Кроме того, Владимир Компаниец заметил, что обучение происходит не в цифровом, а в самом реальном кампусе. Например, в Великом Новгороде здание школы очень просторное, оснащённое современным оборудованием с удобными зонами для обучения, отдыха, игр и библиотеки, которыми можно пользоваться круглосуточно. Всеми возможностями кампуса участники смогут пользоваться круглосуточно.