Ситуацию на дорогах в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- в 2023 году с начала сезона к административной ответственности привлекли 59 водителей велосипедов и 96 водителей средств индивидуальной мобильности (самокатов и др.). Все они получили штрафы в размере 800 рублей: альтернативное наказание не предусмотрено;
- с начала года с участием самокатов в Пскове зафиксировано три ДТП. Два из них связаны с наездом самокатчиков на пешеходов, ещё одно – со столкновением самоката с автомобилем;
- в 2023 году были попытки нарушивших ПДД водителей самокатов скрыться от инспекторов ГИБДД, но все они оказались неудачными;
- более 30 камер фотовидеофиксации работает в Пскове;
- сотрудники ОГИБДД УМВД России по Пскову принимали участие в разработке соглашения между администрацией города и кикшеринговыми компаниями. «Отрадно, что эти компании во главу угла ставят вопросы соблюдения правил дорожного движения и обеспечения безопасности пешеходов и водителей самокатов, а не только прибыль»;
- лично Владимир Папорт на данный момент не видит целесообразности во введении госномеров для самокатов и выдачи прав на управление ими;
- светофор появится на перекрёстке улиц Алмазной и Чудской в Пскове;
- в Пскове сохраняется стабильная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями. За семь месяцев 2023 года зафиксировано общее снижение аварийности более чем на 8 %, меньше количество раненых и погибших в ДТП;
- с начала года в Пскове зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети;
- в начале учебного года сотрудники ГИБДД будут проводить проверки у псковских школ, штрафуя подвозящих детей водителей, чьи автомобили не обеспеченны специальными удерживающими устройствами. Штраф за данное нарушение – три тысячи рублей;
- места концентрации ДТП в Пскове – перекрёстки улиц Коммунальной и Рокоссовского, Рижского проспекта и улицы Балтийской, у улицы Инженерной, 92;
- пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове могут ликвидировать. По этому вопросу идут дискуссии;
- многие водители в первое время побаивались пользоваться новыми турбоперекрёстками. Но сейчас ситуация нормализуется, люди начинают привыкать, интенсивность движения увеличивается. Количество ДТП на них незначительно. Но создание в Пскове новых турбоперекрёстков пока не обсуждается.
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