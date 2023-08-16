Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ситуацию на дорогах в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото ПАИ. На фото Владимир Папорт

Главное из эфира:

  • в 2023 году с начала сезона к административной ответственности привлекли 59 водителей велосипедов и 96 водителей средств индивидуальной мобильности (самокатов и др.). Все они получили штрафы в размере 800 рублей: альтернативное наказание не предусмотрено;
  • с начала года с участием самокатов в Пскове зафиксировано три ДТП. Два из них связаны с наездом самокатчиков на пешеходов, ещё одно – со столкновением самоката с автомобилем;
  • в 2023 году были попытки нарушивших ПДД водителей самокатов скрыться от инспекторов ГИБДД, но все они оказались неудачными;
  • более 30 камер фотовидеофиксации работает в Пскове;
  • сотрудники ОГИБДД УМВД России по Пскову принимали участие в разработке соглашения между администрацией города и кикшеринговыми компаниями. «Отрадно, что эти компании во главу угла ставят вопросы соблюдения правил дорожного движения и обеспечения безопасности пешеходов и водителей самокатов, а не только прибыль»;
  • лично Владимир Папорт на данный момент не видит целесообразности во введении госномеров для самокатов и выдачи прав на управление ими;
  • светофор появится на перекрёстке улиц Алмазной и Чудской в Пскове;
  • в Пскове сохраняется стабильная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями. За семь месяцев 2023 года зафиксировано общее снижение аварийности более чем на 8 %, меньше количество раненых и погибших в ДТП;
  • с начала года в Пскове зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети;
  • в начале учебного года сотрудники ГИБДД будут проводить проверки у псковских школ, штрафуя подвозящих детей водителей, чьи автомобили не обеспеченны специальными удерживающими устройствами. Штраф за данное нарушение – три тысячи рублей;
  • места концентрации ДТП в Пскове – перекрёстки улиц Коммунальной и Рокоссовского, Рижского проспекта и улицы Балтийской, у улицы Инженерной, 92;
  • пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове могут ликвидировать. По этому вопросу идут дискуссии;
  • многие водители в первое время побаивались пользоваться новыми турбоперекрёстками. Но сейчас ситуация нормализуется, люди начинают привыкать, интенсивность движения увеличивается. Количество ДТП на них незначительно. Но создание в Пскове новых турбоперекрёстков пока не обсуждается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 августа 2023

Строительство межпоселкового газопровода Кунья – Ямище обсудили с главой района

16 августа 2023

Можно ли сменить профессию во взрослом возрасте, обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

16 августа 2023

Ситуацию на дорогах в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное

16 августа 2023

Лазаревская церковь находится на завершающем этапе реставрации

16 августа 2023

Мотоциклист пострадал в результате ДТП с автомобилем в Великолукском районе

16 августа 2023

Ребята из Струго-Красненского района посетили экскурсию районного краеведческого музея

16 августа 2023

Дети пострадали в 19 ДТП в Пскове

16 августа 2023

Реставрационные работы в башне Святых ворот подходят к завершению

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...