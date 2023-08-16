Ситуацию на дорогах в Пскове обсудили на «Серебряном дожде». Главное

21:41, 16 августа 2023, ПАИ

Начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: