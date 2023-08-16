Что изменилось для псковичей с введением турбоперекрёстков, рассказал эксперт

18:44, 16 августа 2023, ПАИ

Что изменилось для псковских водителей с введением турбокольцевых перекрёстков в Пскове, объяснил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Единственное, что касается двух пересечений, на них нанесена дорожная разметка, допускающая именно движение транспортных средств с двух полос по основным магистральным улицам. При этом требования дорожной разметки, дорожных знаков, правила проезда перекрёстка с круговым движением нисколько не изменились, они остались прежними», – отметил Владимир Папорт.

Он также заметил, что количество ДТП на турбоперекрёстках незначительно. Причинами аварий наиболее часто становится несоблюдение бокового интервала и очередности проезда.

«В первое время складывалась картина изменения транспортных потоков. Многие водители даже побаивались. В целом сейчас ситуация нормализуется, люди начинают привыкать двигаться по данным схемам кругового движения. Чем дальше, тем больше интенсивность движения начинает увеличиваться», – подчеркнул Владимир Папорт.

Отметим, что суть турбокольца в том, что движение идёт строго по полосам. При этом правый ряд может повернуть только направо для выезда на смежную дорогу. Въехать на кольцо можно со среднего или левого ряда для того, чтобы продолжить по нему движение.

Напомним, что решение о появлении двух турбокольцевых перекрёстков в Пскове приняли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.