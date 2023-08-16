Более 30 камер фотовидеофиксации работает в Пскове

16:24, 16 августа 2023, ПАИ

Более 30 камер фотовидеофиксации правил дорожного движения работает в Пскове в настоящее время. О тенденции к увеличению их количества заявил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Во-первых, изменяется место дислокации комплексов фотовидеофиксации. Во-вторых, их становится всё больше и больше. И мы будем продолжать тенденцию к увеличению их числа, в первую очередь в местах концентрации ДТП», – сказал Владимир Папорт.

Он также назвал места в Пскове, где чаще всего происходят ДТП. Среди них – пересечение улицы Гоголя и Октябрьского проспекта, улиц Коммунальной и Рокоссовского, а также другие перекрёстки дорог.

Кроме того, по его словам, перекрёсток улиц Чудской и Алмазной в скором времени оборудуют светофором.

«Будет полноценный транспортный узел с полноценным пересечением. Исключается перестроение с первой в четвёртую полосу с местом для разворота», – подчеркнул Владимир Папорт.