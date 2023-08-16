Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы места концентрации ДТП в Пскове

Места концентрации ДТП в Пскове назвал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

ДТП на Рижском проспекте в Пскове

«Мы постоянно контролируем и рассматриваем ДТП, в том числе и связанные с наездом на пешеходов. У нас сейчас место концентрации ДТП зафиксировано на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя», – отметил Владимир Папорт и уточнил, что всего в этом месте зафиксировано три наезда на пешеходов.

Кроме того, местами концентрации ДТП он назвал перекрёстки улиц Коммунальной и Рокоссовского, Рижского проспекта и улицы Балтийской, у улицы Инженерной, 92.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 августа 2023

Мотоциклист госпитализирован в результате столкновения с автомобилем в Великих Луках

16 августа 2023

В Острове реализуются требования дизайн-кода касательно вывесок

16 августа 2023

Молодые музыканты посетили усадьбу Римского-Корсакова

16 августа 2023

Что изменилось для псковичей с введением турбоперекрёстков, рассказал эксперт

16 августа 2023

Названы места концентрации ДТП в Пскове

16 августа 2023

Школа граффити откроется на фестивале «Плеск» в Пскове

16 августа 2023

Кому доступно обучение в «Школе 21», рассказал Владимир Компаниец

16 августа 2023

Партию гуманитарной помощи передали в Псковский военный госпиталь из Струг Красных


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...