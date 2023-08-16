Названы места концентрации ДТП в Пскове

18:30, 16 августа 2023, ПАИ

Места концентрации ДТП в Пскове назвал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы постоянно контролируем и рассматриваем ДТП, в том числе и связанные с наездом на пешеходов. У нас сейчас место концентрации ДТП зафиксировано на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя», – отметил Владимир Папорт и уточнил, что всего в этом месте зафиксировано три наезда на пешеходов.

Кроме того, местами концентрации ДТП он назвал перекрёстки улиц Коммунальной и Рокоссовского, Рижского проспекта и улицы Балтийской, у улицы Инженерной, 92.