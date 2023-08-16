Пешеходный переход могут ликвидировать в центре Пскова

21:18, 16 августа 2023, ПАИ

Пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове могут ликвидировать. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость эфира подчеркнул, что не является сторонником ликвидации пешеходных переходов, однако, по его мнению, если пешеходный переход небезопасен, то собственник дороги должен либо сделать его безопасным, либо ликвидировать. «Но самая главная цель, чтобы пешеход не боялся за свою жизнь и здоровье, переходя проезжую часть дороги», – отметил Владимир Папорт.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент перекрёсток Октябрьского проспекта и улицы Гоголя стал местом концентрации ДТП – там зафиксировано три случая наезда на пешеходов.

В этой связи вопрос о судьбе перехода вынесли на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения, однако мнения её членов о решении проблемы разошлись.

«Одни предложили ликвидировать пешеходный переход, другие предложили установить светофор. Пока к единому мнению не пришли. Дискуссии продолжаются, потому что если мы делаем регулируемый пешеходный переход, то фактически у нас через каждые 200-300 метров будут светофоры на Октябрьском проспекте», – сказал Владимир Папорт. Он добавил, что в случае установки на перекрёстке светофора необходимо связать их в единую сеть, чтобы это не влияло на пропускную способность Октябрьского проспекта как магистральной улицы.

Вопрос о судьбе пешеходного перехода снова рассмотрят на ближайших заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения, уточнил гость эфира.