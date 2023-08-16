Стало известно, сколько самокатчиков оштрафовали с начала весенне-летнего периода в Пскове

15:59, 16 августа 2023, ПАИ

Водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) стали новой категорией участников дорожного движения с 1 марта текущего года. Об изменениях в законе, статистике ДТП с участием самокатчиков и мере ответственности за несоблюдение ПДД рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В соответствии с изменениями в ПДД у нас появился новый участник дорожного движения – водители средств индивидуальной мобильности. Как и другие участники, они, безусловно, нарушают ПДД. Если взять статистику с начала весенне-летнего периода к административной ответственности привлечено 96 водителей СИМ», – отметил Владимир Папорт.

По его словам, в большей мере нарушения связаны с несоблюдением правил переезда пешеходных переходов: участники движения не спешиваются или передвигаются по проезжей части дороги. В таком случае нарушение предусматривает штраф в размере 800 рублей.

Владимир Папорт также отметил, что в этом сезоне в Пскове зарегистрировано три ДТП с участием самокатчиков.

«Решения по ним принимаются. Всё зависит от тяжести причинения вреда здоровью. Два ДТП связаны с наездом на пешеходов, одно – с столкновением с машиной», – сказал он.

Гость эфира также отметил, что большую роль в раскрываемости правонарушений играет количество камер видеонаблюдения, установленных в Пскове. Так отслеживать маршрут движения и установить лицо, которое совершило правонарушение, становится проще.